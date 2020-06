Italie : 18 Sénégalais arrêtés pour trafic de drogue

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juin 2020 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|

18 personnes, toutes des citoyens Sénégalais ont été arrêtées par la police italienne. Ils ont été interpellés entre Turrin et Vercelli.

Ces Sénégalais sont arrivés en Italie de façon irrégulière ou en tant que demandeurs d’asile (demandes qui ont expiré depuis plusieurs années).

Après plusieurs années passées en Italie, ils avaient une parfaite connaissance du centre historique et des ruelles de la ville où ils devaient opérer.

Ils avaient loué des appartements transformés en laboratoires où ils emballaient les doses de cocaïne et la cuisinaient pour produire du crack.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos