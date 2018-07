Italie : Arrêté pour trafic de drogue, un Sénégalais, ivre, s’auto-mutile

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Juillet 2018

Un jeune Sénégalais (22 ans) a été arrêté à Rome hier, vendredi 20 juillet, suite à de nombreuses plaintes pour trafic de drogue sur la voie publique. Repéré dans la rue par les policiers, qui voulaient l’arrêter, celui qui se faisait passer pour un marchand ambulant, prend la fuite.

Après une bonne course, il se réfugie sous un véhicule en stationnement, croyant avoir semé ses poursuivants. Il sera extrait de sa cachette. Il résiste, donne des coups de pieds et de poings aux policiers chargés de l’arrêter et commence à s’auto-mutiler en se coupant les veines avec ses dents.

Conduit dans une structure de santé, il sera pris en charge, mais le personnel médical découvre qu’il est en état d’ébriété avec 1,98% grammes d’alcool dans le sang.

Au poste, les policiers découvrent qu’il est sans-abri et sans-papiers. Le jeune Sénégalais est poursuivi pour possession de drogue et violence sur des agents de police, précise Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce samedi.











Seneweb



