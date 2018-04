Italie : Battu par la Fiorentina, Naples laisse filer la Juventus en tête de la Serie A

Naples a peut-être vu ses espoirs de titre s'envoler à Florence, dans une fin d'après-midi bercée par un doux soleil mais qui risque d'être marquée d'un voile noir pour les supporters du Napoli. Battue sur le terrain de la Fiorentina (0-3), l'équipe de Maurizio Sarri compte désormais quatre longueurs de retard sur la Juve, cinq même en comptant leur différence de buts générale respective (+ 59 pour la Juve, + 45 pour Naples).



Un écart qui ressemble à un gouffre à trois journées du terme du Championnat. Certes, la Juve, auteur d'un incroyable finish samedi contre l'Inter (3-2), doit encore se déplacer chez la Roma. Mais elle doit aussi accueillir Bologne (12e) et le Hellas Vérone (19e), deux matches largement à sa portée.



L'expulsion de Koulibaly, le triplé de Simeone



Le match a basculé dès la 7e minute au stade Artemio-Franchi, quand le héros du succès de Turin (1-0) Kalidou Koulibaly a vu rouge pour une faute sur Simeone. Alors qu'un penalty avait été sifflé et un carton jaune infligé à l'international sénégalais, l'arbitrage vidéo a tout changé : coup franc à l'entrée de la surface mais carton rouge au défenseur pour anéantissement d'une occasion nette de but.



Réduit à dix, Naples a craqué après la demi-heure de jeu, Giovanni Simeone glissant le ballon entre les jambes de Reina (1-0, 34e). En seconde période, Simeone a encore un peu plus enfoncé Naples (2-0, 62e), en marquant à bout portant devant une défense étonnamment amorphe, avant de signer un triplé dans le temps additionnel en remportant son duel face au gardien espagnol (3-0, 90e+3).



Les Napolitains ont-ils pris un coup au moral, samedi, en voyant le scénario du match de leur rival ? Leur prestation s'est en tout cas avérée des plus ternes, un constat très surprenant alors que se joue - ou se jouait ? - la course pour le Scudetto, après lequel il court depuis 1990. La Fiorentina, elle, n'en a eu cure : grâce à sa victoire, elle reste à la lutte pour un strapontin européen.











L’Equipe