Italie: Deux gardes pénitentiaires admis aux urgences en voulant forcer un Sénégalais à prendre...

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Février 2020 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

Les gardes pénitentiaires de la prison locale d'Osapp (Italie) ne forceront certainement plus un détenu à se laver. Selon Les Echos, un détenu Sénégalais qui purge une longue peine en Italie a décidé de ne plus prendre sa douche. Et ce, depuis plusieurs semaines pour protester contre sa peine qui n’a pas été révélée.



De carrure imposante, le détenu sénégalais faisait de la vie des autres détenus un véritable enfer. Ces derniers, informe le journal, ne pouvant rien contre lui, ont saisi l’administration pénitentiaire afin qu’il puisse prendre une douche car, son odeur empestait ses voisins de chambre et ceux qui s’approchaient de lui dans la cour.



Lorsque deux gardes pénitentiaires ont tenté de lui faire prendre une douche de force, ils se sont retrouvés avec des incapacités temporaires de travail de 10 jours. Le détenu qui ne s’est pas laissé faire leur a causé des blessures au visage et au genou.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos