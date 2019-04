Italie : Evadé de prison, un Sénégalais rattrapé à l’aéroport de Milan alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour Dakar

Un Sénégalais a été arrêté à l’aéroport de Milan (Italie) alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour Dakar. Lors des formalités d’embarquement, la police italienne a remarqué que la taille du voyageur ne correspondait pas à celle sur son passeport.



Vérification faite, bam ! Il s’avère que le monsieur, 41 ans, voyageait avec le passeport de son frère, un immigré en situation régulière. Et pis, qu’il était sous le coup d’un mandat d’arrêt pour évasion.



Selon Les Echos, qui donne l’information, il a été condamné par le tribunal de Bergamo. Le journal indique qu’il répondre, en plus du délit d’évasion, de celui de substitution de personne.



