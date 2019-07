Italie: Le Sénégalais Moustapha Diop arrêté pour agression sexuelle et vol qualifié Moustapha Diop, un Sénégalais de 29 ans, résidant à Verbalino sous le coup d’un mandat d’arrêt, a été arrêté hier à Osio Sottot (Bergame). Il est poursuivi par la justice Italienne pour agression sexuelle et vol qualifié.

Selon Les Echos, les faits se sont passés le 7 juin dernier. Notre compatriote avait violé et dévalisé une vendeuse d’une entreprise d’Osio Sotto. Alors qu’un mandat d’arrêt a été lancé contre lui, le 25 juin dernier, Moustapha Diop avait fui en Espagne. De retour de ce pays, il sera arrêté par la police, suite à la dénonciation et description détaillée de la victime. Il sera confondu par la suite par le test Adn, qui a prouvé qu’il était bien l’auteur du viol.



Pis, la police découvre que Diop était un multirécidiviste. Il ressort de leur enquête, qu’il avait été arrêté en 2014 pour agression et violence sexuelle sur une femme dans un parking de supermarché, toujours à Osio Sotto. Faute de preuves suffisantes, il avait été condamné à une peine de sursis. Une semaine après sa libération, il aurait également violé et tenté de violer une prostituée lituanienne. En novembre 2018, il aurait toujours selon la police violé et tenté de violer une prostituée roumaine.



Connu pour son hostilité aux immigrants, le ministre de l’Intérieur, Mattéo Salvini n’a pas manqué de réagir sur cette affaire. Il dit ne pas comprendre pourquoi Moustapha Diop a été libéré lors de la première agression. « La castration chimique et d’expulsion. J’espère que le Parlement va se réveiller et approuver la proposition de la Ligue », du Nord a-t-il lancé sur twetter.



