Italie : Un « Modou-Modou » arrêté pour avoir incendié un bâtiment

Un « Modou-Modou » résidant en Italie précisément à Cagliari a mis le feu dans un bâtiment où crèchent des étrangers.



Le mis en cause nommé Mamadou Sène, plus connu sous le nom de Murid et âgé e 42 ans a été arrêté. Quid des raisons de son acte pyromane ? Le Modou-Modou aurait mis le feu pour se venger d’un autre compatriote avec qui il avait eu des malentendus, rapporte Les Echos.



Le bâtiment en question est occupé illégalement, depuis des décennies, par des étrangers. Il a incendié une partie de l’immeuble après une querelle furieuse avec un autre migrant qui, comme lui, dormait dans la propriété.



« Murid », d’après le journal, était en résidence surveillée jusqu’à récemment. Il a plusieurs fois été arrêté pour vols et agressions.



En 2017, il a été menotté pour avoir volé un scooter et en 2018, il avait agressé une fille à bord d’un autocar. « Murid » faisait toujours partie de ceux qui collectaient l’argent pour le raccordement de l’électricité.

Senenews