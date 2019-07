Italie : Un Sénégalais arrêté pour tentative de viol sur deux étudiantes…

Brescia, en Italie, un Sénégalais, en situation irrégulière, tente de violer deux étudiantes. Il a été arrêté après avoir une courte cavale. Le Sénégalais a d’abord tripoté l’une des deux jeunes femmes, puis il a aussi essayé d’arracher leur chemise. La police l’a retrouvé peu après et l’a menotté. Une soirée que n’oublieront guère les deux étudiantes qui, la nuit du vendredi au samedi, ont été victimes d’une tentative de viol par un Sénégalais de 26 ans, rapporte ilgiornale.it écrit l'Evidence.

Les filles étaient rentrées à Brescia beaucoup plus tard que prévu, vers minuit, en raison d’une série de retards considérables du train qui les avait ramenées de Milan. Les étudiantes avaient fait du vélo pour rentrer chez elles et du fait de l’obscurité, ont été confrontées au Sénégalais, à qui elles avaient même offert un paquet de cigarettes pour le faire partir.

L’immigrant, refusant le cadeau, a commencé à tripoter l’une des étudiantes, essayant aussi de déchirer sa chemise. Et, il s’ensuit une bagarre, avant que l’autre ne compose le 112, alertant la police.

Arrivée sur les lieux, une patrouille de carabiniers a recueilli la description exacte du jeune homme de 26 ans et s’est mise à sa recherche. Le malfrat sera cueilli peu après. Les étudiantes ont d’abord été emmenées à l’hôpital pour des soins, avant d’être acheminées au poste de police pour l’identification de leur agresseur

