Italie : Un Sénégalais avale 24 œufs d'héroïne lors de son interpellation

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juin 2020 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Deux Sénégalais, âgés respectivement de 19 et 24 ans, ont été arrêtés à Gênes, en Italie, pour trafic de drogue, informe L’Observateur.



C’est au moment de leur interpellation que le plus jeune a avalé la drogue. Conduit, à l'hôpital, le scanner a montré la présence de 24 œufs d'héroïne évacués par luxation. A noter également que la somme de 400 euros a été retrouvée sur son compatriote.



