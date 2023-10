Italie : Un Sénégalais de 22 ans avale 4 boulettes d'héroïne et se retrouve à l'hôpital

Hospitalisé en Italie, un jeune sénégalais, âgé de 22 ans, est dans un état jugé critique. D'après Les Echos, il a avalé quatre boulettes d'héroïne pour échapper à la police. Les ballons se seraient ouverts dans son estomac, rapporte le site italien d'informations lestampa.it, repris par le journal.



Celui-ci explique que la scène s'est produite dans le quartier turinois de Barriera di Milano mercredi dernier. "Ce jour-là, la patrouille mobile a surpris le jeune de 22 ans qui donnait le stupéfiant à un client. Lorsque le trafiquant en situation irrégulière avec interdiction de séjour dans la municipalité de Turin a vu les policiers, il s'est enfui en avalant la drogue."



La police l'a poursuivi et arrêté avant de l'évacuer à l'hôpital, souligne les Echos. Le journal rapporte que "quelques grammes d'héroïne et de l'argent" ont été découverts dans l'une de ses poches.



Cette interpellation a permis d'autres arrestations dans la même province dont celle d'un ouvrier de 40 ans, en possession d'un kilo et demi de cannabis, à Pomaretto.



Deux hommes âgés respectivement de 53 ans et 28 ans, possédant des récoltes de marijuana, des doses déjà emballées et le matériel pour sa transformation, ont été également arrêtés par les carabiniers.



A Nichelino, un autre mis en cause âgé de 52 ans a été interpellé pour possession illégale d'arme à feu. Une perquisition à son domicile a abouti à la découverte de 160 grammes de cocaïne, 35 doses de la même substance, une balance de précision pour la pesée de la marchandise, ainsi que 1030 euros en espèces.



Avec Seneweb

