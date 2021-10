Italie: Un Sénégalais meurt calciné dans un incendie

Un violent incendie s’est déclaré dans un campement du bidonville de Campobello di Mazara, une commune de la province de Trapani dans la région Sicile en Italie. Le feu serait parti d’un réchaud à essence. Les flammes se sont rapidement propagées, brûlant les tentes et les matelas installés par les ouvriers.



300 personnes qui y logeaient? se sont retrouvées piégées par les flammes. Plus malchanceux que les autres, un jeune Sénégalais a péri dans les flammes, informe Rewmi.



Son corps calciné a été retrouvé par ses compagnons. Plusieurs personnes ont été blessées. Le campement a été complètement détruit. Une enquête a été ouverte.



Le bidonville de Campobello di Mazara a toujours été un refuge pour les travailleurs extracommunautaires? engagés dans la récolte des olives. L’enquête a été confiée aux Carabinieri du commandement provincial de Trapani.

