Italie : Un Sénégalais tombe pour trafic de drogue

Un Sénégalais arrêté en Italie. Le mis en cause dont l'identité n'a pas été révélée, est tombé pour trafic de drogue. Son arrestation fait suite à une descente, mercredi dernier, du Groupe opérationnel de lutte antidrogue dans un immeuble de via San Luca. Où l'homme, " soupçonné par les policiers ", venait d'entrer.



Les limiers perquisitionnent les lieux et découvrent une cachette contenant de la drogue. " 125 grammes de haschich était dissimulés, à l'intérieur de la cage d'escalier ", rapporte "Les Echos", repris par "Seneweb".



" Le Sénégalais a été suivi et arrêté en possession de 20 grammes d'autres drogues qu'il vendait dans une ruelle du centre historique ", poursuit le journal. " De l'argent et un petit couteau utilisé pour diviser la drogue, ont été également saisis ", conclut le quotidien d'informations.