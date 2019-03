Italie : Un autre Sénégalais s’en prend aux agents de police et risque gros… Regardez !

Folie dans la région de Caserta (Italie), où un immigré sénégalais de 30 ans est descendu dans les rues pour menacer les Italiens. Il est armé d’un bâton et sème la panique. L’épisode, tel que rapporté par le média italien Libero, s’est produit ce vendredi matin. « Vaffancoulo, merde, pays de merde », disait le Sénégalais.



Le site local italien Larampa.it a publié la vidéo dans laquelle il est clairement entendu prononcer aussi à plusieurs reprises la phrase : « Italiens de merde, je vais vous tuer ». Transporté par des agents au commissariat de Casapenna, Libero explique toujours que le Sénégalais était devenu violent en attaquant et en frappant certains agents pour tenter de se libérer, dans la voiture.



Immobilisé et arrêté, le Sénégalais est accusé de dommages aggravés, de résistance et de blessures à un agent. Identifié, il a été accusé pour crimes liés à la drogue et violence à l’encontre de représentants de la loi. Il est actuellement à la prison de Poggioreale à Naples, en attente de son procès.

