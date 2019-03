Italie : Un dealer sénégalais arrêté à Turin Un sénégalais de 31 ans, connu des services de police et en situation irrégulière, a été arrêté mercredi soir, à bord d’une Fiat 500, pour possession de drogue à des fins de trafic rapporte ilnazionale.it, repris par Senego.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2019 à 16:24 | | 0 commentaire(s)|

L’homme avait été filé par la police depuis son domicile de Via Desana par la police qui l'avait dans le collimateur. Contrôlé, il était en en possession de 56 œufs contenant du crack. Une perquisition chez lui, a permis de découvrir 250 grammes de stupéfiants et 150 grammes de substances coupantes.

Un autre sénégalais de 18 ans , a été arrêté la veille également pour trafique de drogue. L



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos