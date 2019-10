Italie : Un sénégalais tente de suicider en se jetant sur les rails

Un sans-papiers sénégalais a tenté de se suicider en se jetant sur les rails d'un train. L’incident s’est produit samedi vers 22 heures à Ravenne, une ville d'Émilie-Romagne, en Italie.



L’homme de de 33 ans a crié en menaçant de se suicider. Puis, il s’est mis sur les rails. À ce moment, un train à basse vitesse venait de Rimini. Alerté par les passants, la police locale a réussi à le détourner de la piste. Conduit à la caserne de police, le sénégalais aurait opposé une résistance et attaqué violement deux agents. Ces derniers légèrement blessés ont été admis dans un hôpital.

Le délinquant a été inculpé pour résistance et blessures à agents publics.





