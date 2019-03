Italie : Une Sénégalaise violemment agressée par un homme en pleine rue Une femme sénégalaise a été violemment prise à partie en pleine rue par un italien de 44 ans, sur la Piazza Euclide. La femme qui portait son enfant a reçu des coups de poing à la figure et des coups de pied aux fesses, de la part de l’homme qui tentait de la faire tomber.

“Va-t’en, nég… de mer… “, “ tu as cassé le caz… “, “ tu dois quitter l’Italie, tu dois partir d’ici “, criait l’italien, selon romatoday.it. Un officier de la police d’Etat du poste de police Villa Glori, qui était en faction non loin, est immédiatement intervenu, immobilisant l’homme. Il a été copieusement insulté à son tour. L’agresseur d’abord gardé à vue, a été déféré devant le Procureur. Il devra répondre des accusations de discrimination raciale, coups et blessures, menaces à l’encontre d’agents publics, entre autres.

