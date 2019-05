Italie - Urgent : La Sénégalaise Adji Rokhaya Wagne meurt coincée dans le métro Une femme sénégalaise, du nom de Adji Rokhaya Wagne, âgée d’une trentaine d’années, est morte ce jeudi 30 mai 2019, dans un accident de métro, coincée entre la plate-forme et l’embarcadère, à Rome, à la station Lepanto, en Italie, rapporte zazoom.it.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mai 2019 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

Les causes du drame sont, pour l’heure, inconnues. On ne sait pas si la dame est tombée par accident, si elle a été poussée ou si elle s’est jetée sur les rails. Interrogé, le conducteur du métro ne sait comment la Sénégalaise s’est retrouvée sur son passage.



Les policiers du commissariat de police de Prati sont sur place pour les besoins de l’enquête, de même que les sapeurs-pompiers.



Les caméras de surveillance de la station de métro aideront certainement à édifier sur cette tragique affaire.

