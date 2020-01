Italie: la police arrête 2 maîtres coraniques sénégalais et ferme leur école La police italienne a arrêté deux maîtres coraniques sénégalais pour maltraitance d'enfants et fermé l’école coranique de l'association Nourou Dareyni de Touba, qu’ils géraient, après une dénonciation des services sociaux et un rapport de la police, selon "Les Echos". Ils sont accusés d’avoir maltraité une dizaine d’enfants âgés de 5 à 10 ans.

