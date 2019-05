Italie : le Sénégalais, trafiquant de drogue, casse le bras d'un policier Suite à une dénonciation anonyme, la police s’est rendue dans un bâtiment occupé illégalement par un Sénégalais, trafiquant de drogue, pour le déloger, à Rome, rapporte "Les Echos". Le jeune homme âgé de 20 ans s’est alors jeté sur les policiers, cassant le bras à l’un d’eux. Il est poursuivi pour coups et blessures, résistance et menaces à agent public.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2019 à 13:30 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos