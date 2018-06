Italie : le meurtrier du Sénégalais Assane Diallo, arrêté (Ministère)

Le gouvernement du Sénégal a réagi plusieurs heures après le meurtre d'un Sénégalais d'une cinquantaine d'années du nom d'Assane Diallo à Milan. Le ministère des Affaires étrangères a dans un communiqué parvenu à PressAfrik, vivement condamné l'assassinat de notre compatriote et appelé les autorités italiennes à prendre des mesures fortes pour protéger les ressortissants sénégalais résidant dans leur pays.



Le département dirigé par Sidiki Kaba a également annoncé l'arrestation du meurtrier d'Assane Diallo. "Le Gouvernement condamne vigoureusement cet acte, malgré l’arrestation du présumé meurtrier et demande aux Autorités italiennes de prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des Sénégalais sur son territoire. Le Gouvernement exprime sa compassion à l’endroit de la famille éplorée, présente ses profondes condoléances et demande qu’une enquête impartiale soit ouverte pour déterminer les causes et circonstances de la mort de notre compatriote", peut-on lire dans le document du ministère, qui par la même occasion, annonce qu'il va s'organiser avec la famille de la victime pour le rapatriement de la dépouille dans les prochains jours.













PressAfrik