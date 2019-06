Italie : un Sénégalais de 19 ans, récidiviste, tombe de nouveau avec 1 kg d’héroïne En voilà un autre Sénégalais arrêté en Italie, à Turin, pour trafic de drogue. Il s’agit d’un jeune de 19 ans, récidiviste, et sous le coup d’une expulsion, selon "Vox Populi" qui donne l’information.

Samedi 1 Juin 2019

Le journal révèle qu’une perquisition de la police à son domicile a permis de découvrir 1 kg d’héroïne dans un sac caché dans sa cuisinière. La somme de 1000 euros (près de 700 mille francs Cfa), une canette de bicarbonate de soude utilisée pour mélanger la drogue, une lame pour couper l’héroïne et du matériel de conditionnement, ont également été saisis par les policiers.



Le jeune homme, trafiquant de drogue reconnu, est un repris de justice et n'avait plus le droit de résider à Turin, puisque sous le coup d’un mandat d’expulsion, indique la même source.

