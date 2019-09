Italie: un Sénégalais meurt en traversant le fleuve Musone

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 10:35

Abdou Lahat Tall, 29 ans est mort noyé le 4 septembre dernier dans le fleuve Musone, localité située entre Porto Recanati et Numana. Le jeune Sénégalais tentait de traverser l’embouchure lorsque, probablement à cause du courant, il a été traîné avec tous les sacs qu'il avait par devers lui.



Puis, les vagues l'ont ramené sur la côte, avant qu’un sauveteur et deux personnes présentes sur place, ne viennent à son secours.



Arrivés immédiatement, des personnels de santé de la Croix Bleue de Porto Recanati ont tenté de sauver l'homme mais, malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. Le jeune homme, qui n'a aucun document sur lui, était déjà décédé.



Marchand ambulant de son état, le jeune sénégalaise était en situation régulière en italien et vivait à la maison de l’hôtel à Porto Recanati. Le corps a été transporté à l'hôpital de Torrette à la disposition de l'autorité judiciaire, rapporte le picchionews.it

