Italie : un Sénégalais urine dans le bus et se fait arrêter par la police Décidément, le comportement des sénégalais en Italie laisse à désirer. Après les innombrables cas de trafic de drogue et de délits en tout genre, un autre de nos compatriotes s’est encore illustré dans le mauvais sens au pays de Berlusconi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

Les faits se sont déroulés à Vaorso, dans la province de Piacenza, selon Vox Populi. Un Sénégalais de 40 ans, résidant à Brescia, a senti le besoin d’uriner alors qu’il se trouvait dans un bus.



Il demande alors au chauffeur de s’arrêter pour qu’il descende se soulager. Ce dernier lui demande naturellement d’attendre le prochain arrêt. L’homme déboutonne alors son pantalon devant les yeux interloqués des passagers et commence à uriner entre les sièges.



Le chauffeur s’arrête alors à hauteur des policiers en patrouille qui montent dans le bus et arrête le Sénégalais pour acte obsène dans un lieu public et agression.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos