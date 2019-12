Italie : un dealer sénégalais tué, un autre touché par balle Le journal Vox Populi revient sur l’affaire de la fusillade de Grosseto, en Italie, le 23 décembre dernier. En effet, alors que des médias italiens, affirmaient qu’un Colombien a été tué et un Sénégalais blessé lors de cette fusillade, le journal souligne plutôt que c’est un Sénégalais du nom d’Oumar Sarr, âgé de 33 ans, qui résidait à Brescia, qui a été tué d’une balle à la tête et son compatriote Mor Talla, 40 ans, blessé, par balle, à la poitrine.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Décembre 2019 à 08:44 | | 0 commentaire(s)|

Le meurtrier, Genéao Edikson, un Dominicain de 28 ans, a été arrêté, le 25 décembre dernier, par la la police, à la frontière française, alors qu’il tentait de s’enfuir avec une Fiat 500 volée. Il a avoué son crime, mais souligne avoir agi après un vol dans le cadre d’un trafic de drogue.

Selon lui, les deux Sénégalais sont venus chez lui acheter de la cocaïne, mais au moment de l’échange, ils auraient sorti leurs armes pour prendre la drogue sans payer. Une bagarre s’en serait suivie et le Dominicain réussit à désarmer l’un des Sénégalais et lui a tiré une balle dans la poitrine. I aurait ensuite poursuivi Oumar Sarr pour récupérer la drogue, lui tirant une balle dans la tête.



