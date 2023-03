Ivre, le mécanicien tabasse la fille de joie qui lui refuse un deuxième...coup !

Astou Nd. a rencontré le mis en cause, Lamine S., au cours d’une soirée dans un bistro qu’elle fréquente régulièrement et où elle propose ses charmes. S’étant accordés pour une séance de jambes en l’air, ils quittent le bar pour se rendre chez le mécanicien. Mais après avoir tiré un premier coup, le mécanicien, qui a voulu en remettre un autre , a vu la dame s’opposer à son désir. Elle s’est rhabillée pour quitter la chambre. Mais avant qu’elle ne franchisse la porte, le mis en cause lui a arraché son sac à main, avant de reprendre son argent.



Ne se laissant pas faire, la dame ra récupéré l’argent des mains du mécanicien qui était ivre. Celui-ci s’est alors jeté alors sur la fille de joie en lui tordant le bras, tout en la rouant de gifles et coups de poings. Pour se défaire de l’étau de son amant d’un soir, elle s’est mise à crier.



Plutôt que de calmer le mécanicien, ses cris le rendirent plus violent. Et s’emparant d’une bouteille qui se trouvait sur la table de chevet, il lui en assena un coup sur la tête et au cou avant de la poignarder à la cuisse avec les tessons de la bouteille. Réveillés par le bruit, les voisins ont dû défoncer la porte pour libérer la fille des griffes de son bourreau.



Selon ces voisins, le mis en cause serait un habitué des faits, qui ne cesse de les déranger à chaque fois qu’il rentre avec une prostituée. Libérée des mains du mécanicien, Astou Nd. s’est procurée un certificat médical avant de porter plainte contre son bourreau. Face aux limiers, le mis en cause a reconnu les faits.



« Effectivement je reconnais avoir tabassé la dame A. Nd. Elle a encaissé mon argent et a refusé d’entretenir des rapports sexuels avec moi. Je reconnais que tous les deux, on était ivres, mais à un moment donné, elle me repoussait. C’est ce qui m’a énervé et je me suis jeté sur elle pour la frapper, avant de reprendre mon argent. Je ne suis pas ‘’un homme à femmes’’ mais, depuis que mon épouse m’a abandonné, je ne sais plus quoi faire et je n’ai plus la tête sur les épaules », s’est-il confondu en excuses.



Ce qui ne l’a pas empêché d’être déféré au parquet.







Le Témoin