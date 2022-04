Ivresse publique : Un mécanicien casse le pare-brise d’un taxi, un marchand ambulant en prison

Mécanicien de son état, M. Diallo, 21 ans, est vraiment drôle. Car à chaque fois qu’il prend un verre de trop, il fait des dégâts. Il n’hésite pas à sortir dans la rue pour s’attaquer aux passants. Le taximan I. F. l’a appris à ses dépens. Ce dernier à bord de son véhicule a eu la malchance de croiser Diallo qui était en état d’ébriété. Le mécanicien a cassé le pare-brise de son véhicule. Sur ce, le taximan a alerté les limiers de Grand-Yoff qui ont cueilli M. Diallo avant de le déférer au parquet pour ivresse publique et destruction de biens appartenant à autrui.



Le marchand ambulant I. Dione, croupit en prison également pour détention illégale d’arme blanche et ivresse publique manifeste. Adepte du temple de Bacchus, il terrorisait les passants avec son couteau. Il a été surpris par les éléments de la brigade de recherches de la police Grand-Yoff. Il est cueilli et conduit au poste de police. Lors de son interrogatoire, I. Dione fait savoir qu’il s’est armé contre les agresseurs. Des allégations qui n’ont pas convaincu les limiers. Il est déféré au parquet pour détention illégale d’arme blanche et ivresse publique manifeste.

Avec L'As