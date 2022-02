Jürgen Klopp: « Sadio Mané a changé en vrai leader » L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp a changé d’avis après avoir retrouvé un Sadio Mané plus mature, devenu un vrai leader. Le technicien Allemand tient un coup de chapeau à Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga.

«Nous avons juste pensé qu’il était tout à fait juste de laisser Sadio célébrer aussi longtemps qu’il le souhaite. Nous savons tous que Sadio ne boit pas une gorgée d’alcool, donc ce n’est pas qu’il courait à travers la ville et ne sait pas où il se réveille. C’était une chose énorme.



J’ai vu les photos avec le président du Sénégal, les gens dans les rues, c’est un exploit énorme. Cela rend encore plus drôle ce que les gens ont fait de mes commentaires précédents cette année. C’était le grand tournoi – nous le savions avant – et pour Sadio, c’était le plus grand de sa vie ou de sa vie jusqu’à présent », avance Jürgen Klopp.



« Pour lui en tant que personne, à 100%, il a fait un pas énorme. C’était un grand joueur, un joueur de classe mondiale quand il est parti ici pour le tournoi, mais il revient en tant que leader à un niveau différent, je dois dire», a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant Burnley-Liverpool.





