Jürgen Klopp sur une de ses stars africaines : « Je veux le voir être un sérieux candidat pour le Ballon d’Or »

Sadio Mané est champion d’Afrique avec le Sénégal. Le "Lion" a écarté en finale, l’Egypte de Mohamed Salah, pour inscrire son nom dans les annales. De retour à Liverpool, Jurgen Klopp a lancé un défi monumental à son numéro 10. Le technicien Allemand veut le voir être un candidat crédible au prochain Ballon d’or.



« Je pense que cela dépend beaucoup de la saison – et généralement, vous devez gagner la Ligue des Champions. Mais je ne pourrais pas avoir plus de respect que ça pour ce que Sadio a fait. Il est, à coup sûr, maintenant, l’une des plus grandes légendes sénégalaises de tous les temps – et à juste titre. La pression sur ses épaules était absolument incroyable. Je veux le voir être un sérieux candidat pour le Ballon d’or », a déclaré Jurgen Klopp en conférence de presse, avant Burnley-Liverpool.



Sadio Mané a toujours prouvé qu’il est l’un des meilleurs joueurs au monde. En 2019, lorsqu’il remportait la Ligue des Champions et échouait en finale de la CAN, le Sénégalais terminait 4è au Ballon d’or. Tout le monde sait qu’il a le potentiel pour faire mieux et Klopp veut maintenant l’amener à rêver plus grand.



Le prochain défi, est encore face à Mo Salah dans quelques jours. Sadio Mané aimerait encore ramener le Sénégal à la Coupe du monde et cela passe par une double confrontation en Mars contre l’Egypte de son grand ami. Pourra-t-il réussir à conduire les Lions de la Teranga au Qatar ? Rendez-vous dans quelques jours !











avec afriquesports