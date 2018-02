"J’aurais aimé jouer au PSG":Ronaldo se confie en exclusivité pour SFR Sport Présentement en France, à Paris, pour fêter l’anniversaire de Neymar, Ronaldo a accordé une interview à SFR Sport. Il a révélait qu’il aurait apprécié évoluer dans le club de la capitale. Une équipe qu’il suit avec beaucoup d’attention aujourd’hui, à l’image de Neymar et Kylian Mbappé.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Février 2018 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

Il adore Paris et il ne s’en cache pas. De passage dans la capitale, pour fêter notamment l’anniversaire de Neymar, Ronaldo a accordé une interview exclusive à Mohamed Bouhafsi. Un entretien exclusif pour SFR Sport 1 durant lequel, le double Ballon d’Or (1997, 2002) assure qu’il se serait bien vu jouer au Parc des Princes durant sa carrière.



"Il y a des clubs dans lesquels j’aurais aimé jouer. L’un des principaux, c’est le PSG, explique la star de 41 ans. Je suis venu tellement de fois à Paris, ma vie est passée tellement de fois par cette ville que je me sens parisien. Mais je n’ai jamais eu cette chance, je n’ai jamais eu de proposition. J’ai joué dans de grands clubs européens, mais mon parcours ne m’a mené qu’en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas."



"Mbappé me ressemble dans le jeu"



L’ancien buteur de la Seleçao, double champion du monde (1998, 2002), valide également la comparaison naissante avec Kylian Mbappé. "Il me ressemble dans le jeu", confirme-t-il, avant d’évoquer la trajectoire de Neymar: "Il a tout pour gagner le Balon d’Or à Paris". Sans oublier un petit mot sur son pote Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook