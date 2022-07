J13 de sa tournée nationale : la Grande Coalition Wallu Sénégal mobilise à Ourossogui, Bakél et Kanel Ce 26 Juillet 2022, dans le cadre de la treizième journée de sa tournée nationale, la délégation de la grande coalition a été en caravane dans le nord-est du pays. A Ourossogui, Bakél et Kanel, la Grande Coalition Wallu Sénégal a largement mobilisé.

Etape Ourossogui



La première étape de la caravane a été Ourossogui où les populations ont effectué une forte mobilisation.

Après l'accueil chaleureux, Aïssatou Gaye, la mandataire départementale de Wallu a pris la parole pour remercier la délégation pour leur passage dans le département et rendre un vibrant hommage au Président Abdoulaye Wade. Elle a aussi exposé les difficultés des populations liées à la cherté de la vie. Elle a ainsi terminé par inviter les populations à récupérer leurs cartes et à voter massivement pour l'inter-coalition.



La candidate Binta Hanne ( Wallu Sénégal), quant à elle, a salué la forte mobilisation des populations et a fustigé le système sanitaire, la cherté des engrais et le manque de semences de qualité. Elle a invité les populations à offrir la majorité parlementaire à l'opposition pour honorer le Président Abdoulaye Wade qui a érigé Matam en région et l'a relié des autres régions. Pour elle, il s'agira aussi de doter les sénégalais de députés qui s'évertueront à prendre en charge les préoccupations des populations, particulièrement les paysans, précisant qu'elle s'investit dans le domaine de l'agriculture.



Monsieur Wague de Yewwi (la tête de liste départementale) s'est aussi exprimé sur la mise en place de l'inter-coalition Wallu-yewwi et a magnifié la visite de la délégation conduite par Mamadou Lamine Thiam.



Fatoumata Diallo ( investie sur la liste nationale de Wallu Sénégal) a aussi salué la dimension de l'accueil malgré la pluie et elle a décrié la situation économique du pays et les difficultés que rencontrent les acteurs de l'agriculture. Elle a profité de l'occasion pour appeler à un vote massif pour l'inter-coalition.



Enfin, Mamadou Lamine Diallo, le Coordonnateur de Wallu Sénégal et Mamadou Lamine Thiam, le Directeur de Campagne ont l'un après l'autre pris la parole pour :



- magnifier la mobilisation ;

- remercier la diaspora de Matam pour leur apport considérable dans le processus de développement ;

- fustiger le manque de considération de Macky sall et son clan vis-à-vis des populations de Matam ;

- exposer les dispositions spéciales à engager pour trouver des solutions aux problèmes des populations ;

- inviter les populations à voter massivement pour le bulletin de Yewwi Askan Wi pour des députés qui seront à leur service.



La délégation a poursuivi sa caravane jusqu'à Matam sous une forte pluie. Par la suite elle s'est dirigée à Bakel où l'inter coalition compétit sous pavillon Wallu Sénégal.



Etape Bakel



Un accueil chaleureux a été réservé à la délégation par les candidats, Marie Camara ( Wallu Sénégal) et Abdou Karim Cissé ( Yewwi Askan Wi). Et, pour les circonstances du décès de deux responsables du PDS, en l'occurrence, Adama Dia et Jojo Diallo, les activités ont été suspendues dans le département et la délégation a été conduite chez les familles des défunts pour présenter les condoléances au nom de Wallu Sénégal, du Président Abdoulaye Wade et du Candidat Karim Meissa Wade. Les familles ont magnifié la visite et des prières ont été formulées à l'endroit des défunts.



Arrivés à la permanence du PDS de Bakel, les candidats se sont exprimés sur la suspension des activités et ont listé les problèmes liés aux infrastructures routières, scolaires et sanitaires, la cherté de la vie et de l'engrais, le problème de l'aménagement, de l'emploi des jeunes et du financement des femmes. Ils ont aussi fustigé le manque de considération des gouvernants à l'endroit des populations de Bakel, un département très vaste qui jusqu'à présent souffre du manque d'électricité. Ils ont fait savoir que les députés de Bakel ont été tout simplement à la solde de Macky sall et que c'est un impératif aujourd'hui d'imposer le changement pour des députés qui défendront les intérêts des populations.



Etape Orkadiere



La délégation est enfin passée à Orkadiéré, dans le département de Kanel.



À Orkadiéré, les populations, sous la houlette des candidats, à l'occurrence, Leldo Bocar S. Ndiaye( Wallu Sénégal) et Debe Niang ( Yewwi Askan Wi) ont accueilli chaleureusement la délégation.



Aussitôt, Leldo Bocar Ndiaye a pris la parole pour remercier la délégation et les populations pour leur mobilisation. Elle s'est aussi exprimée sur le compagnonnage de son père avec le Président Abdoulaye Wade. Mais aussi, elle dit renouveler son ancrage et son engagement au sein du PDS, le seul parti qu'elle a connu et a promis de s'investir pleinement pour la victoire de Wallu Sénégal le 31 juillet.



Puis, Debe Niang a exposé les problèmes du Fouta, tels que l'insécurité grandissante, la cherté de la vie, les difficultés dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Elle rétorque aussi que le Fouta appartient à tous. Et, selon ses propos, ces législatives sont un référendum pour mettre fin au désir de Macky sall de faire un troisième mandat, mais également une opportunité pour soustraire les députés incompétents et élire les députés de la liste de Wallu Sénégal pour un changement radical.



Ensuite, Mamadou Lamine Diallo a dénoncé l'exploitation abusive et nébuleuse des phosphates de Matam. Il fustige l'exploitation des phosphates sans que les populations de Matam et Kanel ne bénéficient des retombées. C'est une occasion, pour lui, de lancer un défi à Mimi Touré et à tous les responsables de Benno Bokk yakaar pour un débat sérieux sur la gestion des ressources du pays, en particulier, et de l'économie, d'une manière générale.



Enfin, Mamadou Lamine Thiam, pour clore les allocutions, s'est réjoui de la forte mobilisation assurée par les investis. Il a montré l'intérêt qu'accorde Wallu Sénégal pour les femmes, ce qui a valu l'investiture des femmes à la tête de liste à Kanel et à Bakel. Il a aussi comme Mamadou Lamine Diallo vilipendé le régime de Macky Sall sur la gestion des ressources. Ainsi qu'il a invité les populations, particulièrement les jeunes et les femmes à se mobiliser pour voter massivement pour Wallu Sénégal et assurer la sécurisation du vote le jour du scrutin.





