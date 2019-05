JAXAAY II: Un militaire à la retraite pique un malaise dans sa boutique et décède Militaire à la retraite, reconverti dans le commerce de produits alimentaires, Eugène Diouf a rendu l'âme avant-hier dans sa boutique, sise à l'unité 21 de la commune de Jaxaay. D'après les informations du journal "Les Echos", l'ex-soldat, né en 1957, avait piqué un malaise vers les coups de 11h. Mais avant l'intervention des secouristes, il a passé l'arme à gauche. Suite aux constations d'usage des policiers et des sapeurs-pompiers, la dépouille a été transportée à la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec pour les besoins d'une autopsie. En attendant que le certificat de genre de mort détermine les causes du décès du soldat à la retraite, une enquête est ouverte.

