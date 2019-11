«JE L’AI CORROMPU… » «Ino» Gaye, un corrupteur qui s’assume Nous le disions et le répétions : «Ino » Gaye, le braqueur de sa défunte femme, n’est pas un modèle. Aujourd’hui, tout le Sénégal sait qu’il a carrément perdu la tête depuis son passage en taule d’où il est sorti après avoir inventé une fausse grève de la faim, comme il l’a lui-même avoué en toute lâcheté après avoir accusé un pirate imaginaire d’avoir «travaillé » son compte facebook en toute lâcheté. Il est si névrosé qu’il «fête une victoire» parce que, dans sa cervelle dézinguée, le Sénégal a reculé après avoir prévu de «vendre nos blocs de pétrole à Cape Town ». Or, tout le monde sait que le Sénégal est en Afrique du Sud et sera dans d’autres pays pour attirer les compagnies, faire de la promotion, avant de lancer un appel d’offres en toute transparence. Il ne faut pas en vouloir à «Ino» parce que dans sa réalité, cette «reculade » existe puisqu’il est attesté aujourd’hui que le mec a le cerveau détraqué, pour ne pas dire caillassé. Il sabre le champagne pour une «victoire » au royaume de Peter Pan !



Hélas, trop parler nuit et «Ino» Gaye vient de nous livrer une autre facette de sa personnalité troublée. Déshabillé par un texte au vitriol publié dans Enquête Plus, «Ino » Gaye n’a rien trouvé de mieux à faire, pour discréditer le propriétaire du journal, que d’écrire en réponse à un commentaire : «Je l’ai corrompu et il le sait », comme l’atteste la capture d’écran.



Donc le «picc ramatou »- il fait honte à tous les dragons- qui nous pompe l’air à longueur de journée sur la transparence est un…corrupteur, qui s’assume en plus. Tragique !



Contribution de Birame Samb

