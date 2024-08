JO Paris 2024: Louis François Mendy et Cheikh Tidiane Diouf en piste dimanche

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2024 à 12:40 | | 0 commentaire(s)|

Les athlètes Louis François Mendy (110m haies) et Cheikh Tidiane Diouf (400 m) seront en piste dimanche, au Stade de France, au troisième jour des épreuves d’athlétisme des Jeux olympiques (JO) Paris 2024, a appris l’envoyé spécial de l’APS.



L’athlète sénégalais, parmi les plus en vue, Louis François Mendy se lance pour les qualifications des 110 m haies. Porte-drapeau du Sénégal à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, il ambitionne de décrocher une deuxième médaille olympique du Sénégal après celle en argent d’Amadou Dia Ba obtenue en 1988 à Séoul (Corée du Sud).



Cheikh Tidiane Diouf (400 m) va également disputer, le même jour, les qualifications dans sa catégorie.



Champion d’Afrique en titre? Cheikh Tidiane Diouf participe aux JO de Paris à sa première olympiade, grâce à son rang mondial (34e).



Le sociétaire de l’AS Douanes va essayer d’améliorer ses performances et continuer son apprentissage du haut niveau.



Vendredi soir, l’athlète sénégalaise Saly Sarr n’a pas pu réaliser les minimas requis pour disputer la finale du triple saut dames des JO Paris 2024.



La championne d’Afrique en titre a fait un saut de 13 m 96, loin des minimas fixés à 14 m 32 mètres, se classant à la 17ᵉ place sur 30 concurrentes.



Pour sa première participation aux JO, la native de Ouakam n’a pas pu améliorer sa performance personnelle de 14,18 m. Âgée de 21 ans, Saly Sarr va tenter de revenir en force pour les compétitions à venir.



Aps

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook