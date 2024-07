JO Paris 2024 : fortune diverse pour le football africain, un zéro pointé pour le judo APS – La Guinée a été battue, une deuxième fois, samedi, 0-1, par la France, lors de la deuxième journée du tournoi de football hommes des Jeux olympiques de Paris 2024, et compromet ses chances de qualifications en quart de finale du tournoi de football olympique chez les hommes.

Le Syli a dominé toute la première période et avait même inscrit deux buts refusés pour position illicite.

En seconde période la France connait un temps fort qui lui permet d’ouvrir le score à la 76e mn. Le but est inscrit par Kiliann Sildillia, sur une passe décisive de Michael Olise, nouveau pensionnaire du Bayern Munich et métronome à jouer des hommes e Thiery Henry.



Les hommes de Kaba Diawara concèdent une deuxième défaite, après celle obtenue contre la Nouvelle-Zélande (1-2). Elle va affronter, pour la troisième journée du groupe A, les Etats-Unis, mardi.



Les autres représentants africains à ce tournoi, le Maroc, le Mali et l’Égypte étaient aussi en lice pour cette deuxième journée du tournoi de football olympique.



Les Marocains se sont inclinés, 1-2, devant l’Ukraine, après avoir battu (2-1) l’Argentine dans le groupe B lors de leur match inaugural.

Les Lions de l’Atlas affronteront lors de la troisième journée, l’Irak pour tenter de valider leur tiquet en quart de finale.



Les Egyptiens ont battu, 1-0, les Ouzbeks. Ils avaient fait match nul contre la République dominicaine, lors de la première journée du groupe C. Ils seront opposés pour le compte de la dernière journée aux Espagnols, vainqueurs de leurs deux premiers matchs.



Les Aigles du Mali, dans le groupe D, ont perdu, leur deuxième match contre le Japon. Ils avaient obtenu le point du nul contre l’Israël en ouverture (1-1).

Ils joueront contre le Paraguay, lors de la troisième journée des matchs de poule prévue mardi.



Le judo africain était aussi en lice, ce samedi avec la présence de deux combattants sur les dojos parisiens.



Chez les moins de 60kg, le Zambien Simon Zulu s’est fait disqualifié, dans le premier tour, pour erreur technique sur le Coréen, Kim Won-Jin.



Chez les moins de 48 kg, la Gabonaise Virginia Aymard a été sortie de la compétition, dès le premier tour, par la Paraguayenne, Gabriela Narvaez.



