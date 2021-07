JO de Tokyo: Le drapeau national remis à la délégation sénégalaise La délégation sénégalaise, devant représenter le pays au Jeux Olympique de Tokyo a reçu ce lundi le drapeau national des mains du Ministre des sports au musée des civilisations. Ces derniers, ont été galvanisé devant Diagna Ndiaye, président du comité national olympique du sport sénégalais et quelques présidents de fédérations, dont Sara Oualy, patron de l’athlétisme sénégalaise.

Matar Ba, Ministre des sports a livré un message d’encouragement aux sportifs. Selon lui, il faut être parmi les meilleurs, pour prendre part à ces joutes. « Dans ces conditions, il n’est pas donné à tout un chacun de savourer l’immense fierté de revêtir le maillot national, à fortiori, de participer aux Jeux Olympiques.



Il faut être parmi les meilleurs pour avoir le privilège de défendre les couleurs nationales à l’occasion de cet évènement sportif majeur. Cela comporte, bien évidemment, des exigences et des devoirs face à des adversaires aussi bien préparés et aussi bien déterminés », a déclaré le ministre des sports.



Le ministre des sports, désireux de voir le Sénégal remporter une médaille olympique, demande à Mbagnick Ndiaye et ses compatriotes de bien défendre les couleurs de la nation. « Quel que soit l’éclat de la victoire ou le revers de la défaite, restez humbles, dignes, respectueux de l’adversaire et fair-play. Car, vous êtes des ambassadeurs de votre pays. »





