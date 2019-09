JOAL : Les corps des 4 pêcheurs retrouvés

Mercredi 18 Septembre 2019

C'est vers 15 h que les corps des 4 pêcheurs disparus depuis lundi ont été retrouvés a 14km de joal

Il s'agit de Ibrahima ba capitaine de la pirogue , Souley NDOUR originaire de Fatick, Daouda Coly Ndiaye originaire de Thiadiaye ,et de Djiby DIOP neveu du capitaine de la pirogue ils ont été enterrés vers 17 h au cimetière de Joal après constat de la gendarmerie et du médecin du centre santé de joal.

