JOJ 2022 : Plus de 4000 athlètes attendus à Dakar

Le secrétaire général du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), Seydina Diagne a annoncé, ce samedi à Dakar, que plus de 4000 jeunes sportifs (2000 garçons et 2000 filles), âgés de 15 à 18 ans, sont attendus à Dakar en 2022 pour les besoins des Jeux Olympiques de la Jeunesse que notre pays aura l’honneur d’abriter. Il s’exprimait lors du comité directeur du CNOSS, présidé par Diagna Ndiaye et en présence des fédérations membres du comité national.



Lors de cette rencontre, il a été question de faire le bilan pour le compte de l’année 2018, mais aussi de revenir sur les sessions de formation destinées aux dirigeants sportifs, stages techniques, forums et séminaires internationaux réalisées cette année. Le comité directeur du CNOSS a mis aussi un accent particulier sur l’attribution des 4es JO de la jeunesse au Sénégal en 2022 et les préparatifs de cet événement mondial qui sera organisé pour la première fois en Afrique.



L’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2022 va coûter la rondelette somme de 150 millions de dollars, environ 85,6 milliards de francs Cfa. Ces jeux permettront à la jeunesse mondiale de compétir dans les 3 villes sénégalaises choisies à savoir Dakar, Diamniadio et Saly. L’université Amadou Mactar Mbow va accueillir tous les athlètes, elle servira de maison d’athlètes.



Le programme du CNOSS pour l’année 2019 a été aussi dévoilé à savoir la validation du code des sports, le démarrage des travaux de construction et du musée du CNOSS, du camp d’entraînement avec le ministère des Sports, les jeux africains de plage au Cap-vert, la participation aux jeux mondiaux de plage, entre autres.













