JOJ Dakar 2026: L’axe Praia-Dakar fortifié pour une organisation réussie, avec la visite de travail du président Diagna Ndiaye Suite de la réunion de la Commission exécutive du CIO qui a approuvé le programme sportif des JOJ Dakar 2026 et la tournée africaine de la flamme olympique, le président Diagna Ndiaye a effectué une visite de travail auprès du CNO cap-verdien, à l’invitation de Madame Philomena Fontes, présidente du Comité olympique du Cap-Vert.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2024 à 20:23 | | 0 commentaire(s)|

Il était accompagné de M. Ibrahima Wade, Coordonnateur général du COJOJ Dakar 2026, Mme Albertine Gonzalvez, Vice-présidente du CNOSS, de M. Seydina Omar Diagne, Secrétaire général du CNOSS.



Le président Ndiaye et sa délégation ont été reçus par SEM José Maria Névès, président de la République du Cap-Vert et par Monsieur Ulisses Correia e Silva, Premier Ministre.



Au cours des entretiens, le président Ndiaye a présenté l’état des préparatifs des JOJ 2026 et évoqué l’ambition des deux CNOs d’engager des activités conjointes en direction de la préparation des athlètes des deux pays, mais également, le souhait du COJOJ de voir le CNO cap-verdien impliqué dans la l’organisation de ce premier événement olympique sur le continent africain.



Le président de la République et à sa suite, le Premier Ministre, ont salué le bel esprit de solidarité olympique développé par les deux CNOs et ont manifesté leur entière disponibilité pour accompagner les initiatives dans ce sens.



Le Président Névés a particulièrement apprécié la décision récente du CIO, de voir la flamme olympique de Dakar 2026 visiter quelques pays africains et a marqué son accord sur l’étape de Praia, non sans saluer de façon appuyée, son frère, le président de la République du Sénégal.



Dans le sillage de l’organisation du cinquantième anniversaire de l’indépendance du Cap Vert en 2025, il a émis le souhait de l’organisation de compétitions sportives entre les jeunesses des deux pays, insistant sur le rôle éminent du sport dans le raffermissement des liens entre les Peuples.



Ils ont tous les deux réitéré leurs vœux de succès total, dans l’organisation de l’événement.



À l’issue des séances de travail, les deux CNOs du Cap-Vert et du Sénégal, ont retenu de renforcer les échanges sportifs et de se retrouver très prochainement, pour la mise en œuvre des actions arrêtées.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook