Jacques Chirac: Sa marionnette des Guignols volée au lendemain de sa mort, retrouvée...

C'est une marionnette à forte valeur sentimentale. La figure de latex des Guignols représentant Jacques Chirac, disparu le 26 septembre dernier, a été dérobée au lendemain de sa mort, selon les informations du Parisien. Et vite retrouvée, puisque son nouveau "propriétaire" l'a mis en vente sur leboncoin pour la somme de 5.000 euros.



Selon le quotidien, la direction de Canal+, qui a mené l'enquête, a découvert qui était à l'origine de l'annonce. L'affaire n'a pas traîné et selon un cadre de la chaîne cité par Le Parisien, elle a été retrouvée "en moins de 48h". Une tâche d'autant facile que la personne en question avait indiqué son numéro de téléphone sur l'annonce.



Pommes et boulette de shit



Il s'agit de l'une des sept marionnettes de latex de Jacques Chirac, l'un des personnages les plus emblématiques du programme. On prête en effet aux Guignols un rôle dans l'élection de Jacques Chirac à la tête du pays en 1995. Notamment grâce capital sympathie suscité par le fameux "mangez des pommes".



La marionnette de Jacques Chirac a vécu bien d'autres péripéties au cours de sa carrière. L'ancien chroniqueur de Canal+ Philippe Vandel a ainsi raconté en 2014, que la tête de latex avait servi à cacher "une énorme boulette de shit", lors d'un déplacement vers Cannes pour le festival.









