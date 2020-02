Jakartaman tué à Fatick : le corps de Lamine Koïta transféré à Dakar, aujourd’hui pour autopsie, Matar en sapeur-pompier La tension reste vive après le décès du jeune conducteur de moto Jakarta, Lamine Koïta, hier, à Fatick. Et pour cause, la famille du défunt et les populations accusent la police d’avoir battu à mort le jeune homme, qui a été conduit à la plage à la suite d’un contrôle. Les conducteurs de Jakarta ont d’ailleurs, brûlé des pneus et barré la route nationale à Fatick, hier, pour manifester leur colère. Le Forum du justiciable qui a déploré ces faits, a demandé une autopsie pour déterminer les causes exactes du décès. Ce qui sera fait, ce mardi, informe la RFM, affirmant que le corps du jeune homme sera acheminé à Dakar, aujourd’hui, pour autopsie. Le maire de Fatick et ministre des Sports Matar Bâ s’est rendu à Fatick pour calmer la tension. Il a, à cet effet, rencontré la famille du jeune homme, promettant que justice sera faite dans cette affaire. Dans tous les cas, la famille de la victime a déjà annoncé une plainte.

