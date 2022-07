Jakartas, Tiak-Tiak, livreurs, motos-taxis peuvent danser : Macky Sall a décidé de la gratuité des frais de mutation

Ce jeudi 14 juillet 2022, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye DIOME, a reçu plusieurs associations regroupant les professionnels et exploitants de « deux roues » au Sénégal (jakarta, tiak-tiak, livreur, moto-taxi, etc.).



Au cours de cette rencontre, Monsieur le Ministre a fait une annonce importante pour ces derniers. En effet, Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL a décidé que dorénavant les frais de mutation de leurs « deux roues » seront gratuits.



Décision qu’ils ont tous accueillie avec enthousiasme et gratitude envers le Chef de l’État.