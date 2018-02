« Jamais Aliou Cissé ne m’appellera », (Pape Kouly Diop)

Sur les raisons de sa retraite internationale, l’international sénégalais Pape Kouli Diop répond au quotidien Record : « je me suis fait une religion. Je ne compte pas y revenir pour plusieurs raisons. Si je commence à donner des raisons, ça va beaucoup parler et je ne veux pas verser dans la polémique pour rien. Je suis passé à autre chose. Là, j’ai un nouveau projet personnel avec mon club et j’entends me concentrer dessus ».



Sur un éventuel retour en équipe national, il signe et persiste. « Non, Aliou Cissé ne m’appellera pas. Ça ne se fera pas. Passons à autre chose. Je sais qu’il ne le fera jamais ».



Le néo sociétaire d’Eibar (liga) estime ne pas vouloir en parler. « Si j’entre dans les détails, on risque de s’y éterniser. C’est une histoire compliquée. Je préfère ne pas en parler. Laissez-moi me concentrer à fond dans mon projet en club parce je veux avoir une belle fin de carrière. C’est tout ce qu’un footballeur désire. Je suis chanceux et béni parce qu’en jetant un coup d’œil sur le rétroviseur par rapport à mon parcours, je remercie Le Tout-Puissant », a-t-il ajouté.



Pour rappel, Pape Kouly Diop avait mis fin à sa carrière internationale en mars 2017.