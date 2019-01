Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau heureux avec leurs enfants

Voilà une famille décidément trop mignonne à voir ! Mardi 1er janvier 2019, Mélissa Theuriau s'est jointe à son époux Jamel Debbouze pour souhaiter une bonne et heureuse année aux fans. Sur une photo publiée sur le compte Instagram de l'humoriste, le couple s'affiche radieux et tout sourire avec ses enfants dans les bras, Léon (10 ans) et Lila (7 ans), dont les visages ont été cachés par des émoji en forme de coeur. Sur son 31, le clan Debbouze semble prendre la pose lors du réveillon. Un feu de cheminée laisse supposer qu'il se trouvait à ce moment-là dans une maison de campagne. "Je vous souhaite à tous de l'amour du rire et du kif", a écrit le comédien.



Source purepeople