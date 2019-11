Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Jamel Debbouze lynché après la diffusion de son spectacle, les internautes annoncent la fin de sa carrière Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2019 à 10:40 | | 0 commentaire(s)| Jamel Debbouze a signé son grand retour sur scène le 31 octobre, avec son spectacle Maintenant ou Jamel. Malheureusement, le succès n’a pas été au rendez-vous et les internautes ont lynché l’humoriste sur Twitter.



Jeudi 31 octobre, alors que la plupart des people fêtait Halloween, Jamel Debbouze donnait son nouveau spectacle, Maintenant ou Jamel, diffusé en direct sur M6 depuis le Zénith de Lille. Un retour très attendu après six ans d’absence de l’humoriste originaire de Trappes, qui s’est inspiré des plus grandes fables de Jean de la Fontaine pour son spectacle. Il a notamment repris La Cigale et la Fourmi, transformée en La Grenouille et la Belette, pour parler de l’actualité et de la vie de famille du comédien.



«C'est mauvais, mauvais !»



Sauf que le retour de Jamel Debbouze sur scène ne s’est vraiment pas passé comme prévu. Sur Twitter, les téléspectateurs se sont rapidement mis à lyncher le mari de Mélissa Theuriau, mettant en avant le fait que ses blagues sont redondantes. "Pas de rythme, des impros bidons, c’est mauvais, mauvais" , "Prends ta retraite", "Quelle déception, j’en étais gênée pour lui", "Le show de ce soir montre qu’il doit continuer sur la voie qu’il a déjà tracée à savoir le repérage et la production de jeunes talents. Toutes les choses ont une fin et notre Jamel national à ce qu’il faut pour rebondir”, ont écrit les moins difficiles.



Tandis que d’autres ont été beaucoup plus durs envers le papa de Léon et Lila. “Pathétique, il ne fait plus rire personne, il finira animateur à l'Intermarché de La Motte Beuvron pour vendre une promotion de Vache qui Rit”, “Le spectacle le plus nul que j’ai vu”, peut-on lire sur la Toile après la diffusion du spectacle. Des tweets qui ne risquent pas de remonter le moral du comédien, qui se dispute beaucoup avec sa femme.

















