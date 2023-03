«Jamm a gën 3e mandat» reçu par Pr Mary Teuw Niane, le Forum Civil réclame une enquête sur le contrat d’armement

En fait, Pr Mary Teuw Niane a reçu une délégation du collectif «Jamm a Gën 3e mandat». Ensuite, Mamadou Mbodji et compagnie ont été reçus par Me Moussa Diop, candidat déclaré à la Présidentielle de 2024



En plus rajjoute "L'As", le Forum Civil continue d’exiger la lumière sur le contrat d'armement de 45 milliards de FCFA impliquant le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Le coordonnateur national du Forum Civil, Birahime Seck, exige la saisine du procureur de la République et la publication du décret N° 2021- 563 du 10 mai 2021.