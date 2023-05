«Jamm mo gën fitna»: Le Mouvement national des femmes de l’Apr veut faire face à "cette opposition qui prône la violence à outrance"

Le Mouvement national des femmes de l’Apr, sous la houlette de la présidente Mme Ndeye Saly Diop Dieng, a procédé, ce lundi, au lancement de la campagne nationale « Jamm mo gën fitna ». Cette activité entre dans le cadre de sensibiliser les populations sur les enjeux de l’élection présidentielle de février 2024 mais également les informer sur la conformité de la participation de Monsieur le Président Macky. En outre permettre d’outiller les sympathisants et militants de l’APR pour qu’ils puissent éclairer la lanterne des communautés à la base sur la candidature de Monsieur le Président Macky Sall ; d’accompagner les responsables locaux pour la création de cadres dynamiques de dialogue et de concertation ; d’espaces d’expression, de réflexion et d’échanges avec les communautés, particulièrement les jeunes et les femmes ; de participer à la dissémination d’informations justes et vraies sur la candidature de Monsieur le Président du parti, sur l’étendue du territoire national, renseigne leSoleil.



Ces femmes du Mouvement national des femmes de l’Alliance pour la République ne ménageront aucun effort pour la réussite de ce dialogue qui sans nul doute permettra entre autres : de renforcer la cohésion sociale, l’unité nationale et la paix, qui caractérisent le Sénégal pays de la Téranga.



Les femmes du mouvement national de l'APR compte ainsi faire face à cette opposition qui prône la violence à outrance. Cette campagne permettra d’informer d’une manière juste et déterminée à tous ceux qui n’ont que la désinformation et la manipulation pour arriver à leur fin.



« Nous, militantes de l’Alliance Pour la République, combattantes infatigables, sommes engagées pour être à l’avant – garde du combat. Nous sommes conscientes qu’en comprenant tous les enjeux liés à l’élection présidentielle de 2024 ; En demeurant des ambassadrices de paix unies autour de notre leader le Président Macky Sall, notre pays connaitra avant, pendant et après les échéances électorales de février 2024 : la stabilité, la paix et la sécurité », a-t-elle assuré.