Japon: Macky Sall remporte le Prix Sunhak pour la paix de l'UPF

Samedi 5 Octobre 2019

Le président de la République Macky Sall a gagné, samedi à Nagoya, au Japon, le Prix Sunhak pour la paix institué par la Fédération pour la paix universelle (UPF, en anglais) co-fondée et dirigée par la coréenne Hak Ja Han Moon’s, a appris l’APS.



Le Prix doté d’une enveloppe financière de 500.000 dollars sera remis au chef de l’Etat sénégalais, reconnu comme un modèle de la bonne gouvernance, lors d’un Sommet mondial de l’UPF prévu en février prochain en Corée du sud.





Macky Sall a été retenu par le comité de sélection qui avait travaillé sur les dossiers de 86 postulants en provenance de 49 pays, a-t-on appris au cours de la conférence de presse du docteur Hak Ja Han Moon’s tenue en marge du Sommet international sur la paix en Asie de l’est.



Le co-lauréat du président sénégalais est Munib A. Younan, un palestinien né à Jerusalem et président-fondateur de la Fédération mondiale luthérienne œuvrant pour une harmonie religieuse entre hébreux, musulmans et chrétiens.





Le Prix spécial fondateur de l’UPF, initié en perspective du 100eme anniversaire de la naissance du défunt Révérend Sun Myung Moon (1920-2012), père de l’Eglise de l’Unification, a été décerné à l’ancien secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon pour le rôle joué dans l’accord de Paris sur l’environnement et le changement climatique.





"Macky Sall a été choisi par le comité pour magnifier ses efforts pour la bonne gouvernance, pour maintenir la stabilité politique, sociale du Sénégal qu’il veut rendre émergent à travers divers projets importants", a expliqué le vice-président de l’UPF Afrique du sud et responsable des relations publiques et des médias, l’ivoirien Mamadou Gaye.





Le président Sall et le religieux Munib Younan succèdent ainsi au patron de la Banque africaine de développement (BAD), Dr Akinwumi Ayodeji Adesina et au mannequin qui lutte contre les mutilations génitales féminines, la somalienne Waris Dirie, lauréats de 2019. Le Prix a été établi en 2013 par Hak Ja Han Moon’s.



APS



