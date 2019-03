Jaxaay - Agression et vol à main armée: Une station d’essence attaquée par des agresseurs

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2019 à 16:53

La station d’essence, située sur la route du Jaxaay dans le département de Rufisque a été attaquée par des agresseurs. Ces derniers, ont emporté avec eux, une somme de 2 millions de FCfa.



D’après les témoignages, les agresseurs, une fois sur les lieux, ont pris le temps, de bien attacher les gardiens de la station, avant de demander à l’une des caissières, les clés des coffres.



Et, l’autre caissier, tentant de sauver sa peau, a pris une balle. La police alertée, tente présentement d’ouvrir une enquête.



