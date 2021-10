Jaxaay: Des révélations sur le suicide de l’étudiant Ibrahima Diouf Ibrahima Diouf, étudiant âgé de 24 ans, pensionnaire de l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack, a été retrouvé pendu à un arbre à la devanture de sa maison à Jaxaay 2, aux environs de 2 heures du matin.

D’après Le Soleil, le défunt qui s’était inscrit en Sciences sociales a demandé pardon à sa maman et à ses frères. Peu avant de passer à l’acte, révèle-t-on, il a passé toute la journée à inviter ses proches à un retour à Dieu et à la religion.



Ainsi, il a offert du couscous mélangé à du lait caillé à des passants.



L’Observateur indique c’est après un entretien avec son cousin qu’il s’est retiré pour mettre fin à ses jours au milieu de la nuit.



