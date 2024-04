Jaxaay : Un ancien militaire lynché à mort

M. Ndao, un radié de l'armée sénégalaise, est mort après avoir été lynché par la foule. Et pour cause ! Cet ancien militaire avait été accusé de vol à l'arraché du téléphone portable d'une fille, informe Seneweb.



Poursuivi par la clameur publique, il a été rattrapé et tabassé par la foule. M. Ndao a été conduit, par la suite, au commissariat de Jaxaay. Mal-en-point, il peinait même à respirer correctement.



Vu son état de santé fragile, le commissaire Youssoupha Thioub a établi une réquisition pour son évacuation au centre de santé de Keur Massar. C'est dans cet établissement sanitaire que l'ancien soldat a succombé à ses blessures, détaille Seneweb.



Il ressort de l'enquête que M. Ndao se faisait passer pour un gendarme. D'ailleurs, il a purgé récemment une peine de deux ans de prison pour vol et usurpation de fonction. Il a été aussi condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires, selon des sources de Seneweb. La perquisition de sa chambre a permis aux policiers de Jaxaay de découvrir plusieurs accessoires militaires et des uniformes de la gendarmerie.



Au terme de l'enquête policière, le dossier a été transmis hier jeudi au procureur de la République.